Çanakkale’de 4 katlı apartmanın çatı katında korkutan yangın

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla götürüldüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.