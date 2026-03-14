Çanakkale’de akılalmaz yöntemle dev vurgun: Kuyumcuda imitasyon altın oyunu! Tutuklama sonrası acil villa...

Olay 31 Aralık 2025'te Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk adlı iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre doktor bir çift para ve altınlarını emanet ettikleri Hasan T.'nin işyerine gelerek yeni yıl öncesi bir ev almak istediklerini söyleyerek paralarını geri istedi. Hasan T. kasasında nakit olmadığını söyleyerek birkaç gün beklemelerini istedi. Ancak söz verdiği tarihte parayı hazırlayamadı. Bu nedenle doktor çift ile kuyumcu arasında tartışma çıktı.
DİĞERLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan tartışma kısa sürede caddeye taşınca; kuyumcuya paralarını emanet eden diğer vatandaşlarda işyeri önünde toplanarak para ve altınlarını talep etti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, mağdurların şikâyeti üzerine Hasan T. ve oğlu Muhammed T. gözaltına alındı.
SÖZ VERDİ AMA ORTADAN KAYBOLDU
Hasan T. ve oğlu Muhammed T. mağdurlara paralarını en kısa zamanda ödeyeceğini söyleyerek şikayetlerinden vazgeçmesini istedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan T. ise ertesi gün dükkanın kapısına kilit vurup kayıplara karıştı.
EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşanan gelişmelerin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hasan T. ve oğlunun 77 kişiden 62 milyon 757 bin TL topladığı belirlendi.
HER ŞEY İMİTASYON ÇIKTI
Bilirkişi, kuyumcu dükkanında yaptığı incelemede ise korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. İddiaya göre mağazanın vitrininde bulunan binlerce takının imitasyon olduğu ve parasal hiçbir değerinin olmadığı belirlendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hasan T. ve oğlu Muhammed T. Tekrar gözaltın alındı.
TUTUKLANINCA VİLLA SATMIŞLAR
Yaşanan gelişmelerin ardından mağdur sayısı 140'a ulaşırken, Adliye'ye sevk edilen Hasan T. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Muhammed T.'nin ertesi gün ise milyonlarca lira değerindeki villalarını satarak mal kaçırdığı ileri sürüldü.