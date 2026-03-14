Çanakkale’de akılalmaz yöntemle dev vurgun: Kuyumcuda imitasyon altın oyunu! Tutuklama sonrası acil villa...

DİĞERLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan tartışma kısa sürede caddeye taşınca; kuyumcuya paralarını emanet eden diğer vatandaşlarda işyeri önünde toplanarak para ve altınlarını talep etti. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, mağdurların şikâyeti üzerine Hasan T. ve oğlu Muhammed T. gözaltına alındı.

SÖZ VERDİ AMA ORTADAN KAYBOLDU

Hasan T. ve oğlu Muhammed T. mağdurlara paralarını en kısa zamanda ödeyeceğini söyleyerek şikayetlerinden vazgeçmesini istedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan T. ise ertesi gün dükkanın kapısına kilit vurup kayıplara karıştı.