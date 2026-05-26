Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:31

Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Çanakkale bayram namazı saati

Sabahın erken saatlerinde camilerde saf tutacak vatandaşlar, bayramın manevi coşkusunu cemaatle birlikte yaşayacak. Bu kıymetli anı kaçırmak istemeyen pek çok kişi Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte Diyanet’e göre Çanakkale bayram namazı saati…

Kurban Bayramı sabahı Çanakkale'de camilerde bir araya gelecek vatandaşlar, 2026 yılı bayram namazı saatini Diyanet takvimiyle öğreniyor. İşte, 2026 Diyanet namaz vakitleri listesli ile Çanakkale bayram namazı saati;

ÇANAKKALE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı eda edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri listesine göre Çanakkale'de bayram namazı saati 06:24'te kılınacak.

Bayramların Dinimizdeki Yeri ve Önemi

Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyun oynar ve eğlenirlerdi. Bu durumu gören Hz. Peygamber Allah Teâlâ size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nı lûtuf olarak vermiştir." (Ebû Davûd, Salat 239, Neseî, I`deyn, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 103, 178)

Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu yine bizzat Hz. Peygamber ifade buyurmuşlardır.

