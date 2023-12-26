Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonuna gelen R.A., salonda çalışan B.A. adlı kadının yüzüne henüz belirlemeyen bir nedenle kezzap attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A., Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.A'yı Ezine'de yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.