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Giriş Tarihi: 26.12.2023 22:50

Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı

Çanakkale’de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A. adlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İHA
Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonuna gelen R.A., salonda çalışan B.A. adlı kadının yüzüne henüz belirlemeyen bir nedenle kezzap attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A., Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.A'yı Ezine'de yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı
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