Çanakkale’de dehşete düşüren olay: Yeni doğan bebeği ölüme terk ettiler! Göbek bağı taşla ezilmiş halde...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü kırsalında sabah saatlerinde köylülerin ihbarı üzerine gelen ekipler, yürek burkan bir manzarayla karşılaştı. Boş bir arazi kenarında, kundaklanmış halde yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.

GÖBEK BAĞI TAŞLA EZİLMİŞ

İlk incelemelerde bebeğin göbek bağının taşla ezildiği tespit edildi. Taşla ezilmiş göbek bağı ve kundaklanma şekli, bebeğin doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini gösterdi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil toplarken, bebeğin ölüm nedeninin net olarak belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

CANİ 'ANNE' ARAŞTIRILIYOR

İlyasfakı köyünde yapılan saha çalışmaları sonucunda köyde kimsenin yeni doğum yapmadığı tespit edildi. Bu nedenle, bebeği bırakan kişinin köy dışından biri olması ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.