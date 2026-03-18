Çanakkale’de duygu dolu ziyaret: ‘Bizde iman onlarda imkân vardı’

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve oğlu Celal Başdeğirmen ile birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi ve çevresindeki şehitlikleri ziyaret ederek, kahraman şehitleri andı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başkan Başdeğirmen, vatan uğruna can veren kahramanlar için dua etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve oğlu Celal Başdeğirmen ile birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi ve çevresindeki şehitlikler ile tarihi yerleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başdeğirmen Ailesi, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ali Hikmet Karakaş'tan bilgi aldı.

59 BİN 980'NİNİ BİLİYORUZ

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ali Hikmet Karakaş, Çanakkale Savaşı hakkında bilgi vererek, "Atalarımızın bizler bugün topraklarımızda özgürce yaşayabilelim diye Çanakkale'de verdikleri şehit sayısı 253 bindir. 253 bin şehidimiz toprak uğruna can vermiştir ama biz bugün itibariyle bu şehitlerimizin sadece 59 bin 980'ini bilebiliyoruz. Bunun da en büyük sebebi o dönemde okuma yazma oranının çok düşük olması hem de Çanakkale'ye gelen askerlerimizin kayıtlarının çok sağlıklı tutulamamasıdır. Bu topraklarda büyük bir savaş, bu savaşın sonucunda büyük bir zafer, arkasından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bugün bizler vatanın savunucuları olarak atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları savunmaya devam edeceğiz" dedi.Şehitlikteki kabirleri ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mezar taşlarına karanfil bırakarak, şehitler için dua etti. Ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

MİNNETTARIZ

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 253 bin şehit verilen toprakları ziyaret ettiklerini, bu ziyarette duygu dolu anlar yaşadıklarına değindi. Başkan Başdeğirmen, "Duygulanmamak, empati yapmamak mümkün değil. 'Komutanım tüfek ateş almıyor, tetiği arızalanmış' deyip baktığında komutanı da 'Yavrum tüfekte arıza yok senin parmağın kopmuş' dediği, kendi evladı 17 yaşındaki çocuğunu ağır yaralı gördüğü için onu ölüme terk edip daha hafif yaralı askerleri tedavi edip tekrar cepheye göndermek için kendi evladıyla ilgilenmeyen doktor Nusret'in hikayesini dinledik. Bizde iman vardı onlarda imkân vardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde kazanılmış bu zaferin ne kadar zor ve güç bir zafer olduğunu, kazanılan topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. İstiklal Marşımızda Mehmet Akif Ersoy, 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altında binlerce kefensiz yatanı' dizelerinde söylediği gibi işte o anlatılan toprağın kefensiz yatan askerlerin olduğu alandayız. Buradan geçen tüm gemilerin, hangi ülkeye mensup olursa olsun selamlamadan geçmediği abidenin önündeyiz. Burada Ispartalı şehitlerimizin kabirlerini bulduk. Onları ziyaret ettik. Ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerinde bulundu.