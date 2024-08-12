Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Vali'den ilk açıklama
Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:41 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:44

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Vali'den ilk açıklama

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Ömer Torama, "İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor" ifadelerini kullandı...

AA
Çanakkale’de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Vali’den ilk açıklama

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Vali'den ilk açıklama
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