Çanakkale’de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı! Vali’den ilk açıklama

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.