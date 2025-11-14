Çanakkale’de feci gece! Traktör TIR’la çarpıştı: Çift hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunda, Ezine-Geyikli Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ezine'den Ayvacık yönüne ilerleyen B.Ç. idaresindeki TIR, Bozcaada Kavşağı'nda Necdet Özcan'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Necdet Özcan ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından TIR sürücüsü B.Ç. gözaltına alınırken, olayın soruşturma başlatıldı.