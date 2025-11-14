Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de feci gece! Traktör TIR’la çarpıştı: Çift hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:47

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, traktörde bulunan Necdet Özcan (65) ve eşi Ayşe Özcan (65) yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü B.Ç. gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunda, Ezine-Geyikli Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ezine'den Ayvacık yönüne ilerleyen B.Ç. idaresindeki TIR, Bozcaada Kavşağı'nda Necdet Özcan'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Necdet Özcan ile eşi Ayşe Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından TIR sürücüsü B.Ç. gözaltına alınırken, olayın soruşturma başlatıldı.

