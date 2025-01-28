Çanakkale’de kaçak av operasyonuna 70 bin TL ceza kesildi

Merkeze bağlı Üvecik köyünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yakalandığı belirlenen 18 yeşilbaş yaban ördeği koruma altına alındı. Operasyonda 6'sı erkek, 12'si dişi olan yaban ördeklerine el konulurken, sorumlu kişiye ağır cezalar uygulandı.

Şahsa, yasa dışı avcılık nedeniyle 50 bin 400 TL tazminat cezası ve 20 bin 229 TL idari para cezası kesildi. El konulan ördekler, rehabilitasyon sürecine alınarak doğal yaşamlarına geri kazandırılmalar için koruma altına alındı.

Çanakkale DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Troya Milli Parkı'nda yasa dışı ava geçit yok. DKMP ve Jandarma ekiplerimizce yapılan operasyonda yeşilbaş ördeklere el konuldu. Sorumlulara ceza uygulanırken, hayvanlar koruma altına alındı. Yaban hayatı güvencemiz altında" ifadelerine yer verildi.