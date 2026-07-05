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Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:57 Son Güncelleme: 5.07.2026 15:59

Çanakkale'de kan donduran olay: Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu!

Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde, poşet içerisine konmuş erkek bebek cesedi bulundu.

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Çanakkale’de kan donduran olay: Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu!
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Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletinde, sabah saatlerinde poşet içerisinde yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. İhbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 15 saat önce doğduğu değerlendirilen erkek çocuğunun cesedi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, içinde bebek cesedi bulunan poşeti kimin bıraktığının tespiti için hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale'de kan donduran olay: Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu!
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