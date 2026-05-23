Çanakkale’de korkunç olay! Husumetlisini sokak ortasında katletti
Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. A. T. ile babası M.T. aralarında husumet bulunan Bilal Aydın’a kurşun yağdırdı. Silah ve bıçak darbeleri alan Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A. T. ile babası M.T. aralarında daha önce husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı. Kısa süre sonra olay kavgaya dönüştü.
SİLAH VE BIÇAK DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI
Kavga sırasında Bilal Aydın, silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından A.T. ve babası M.T. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.