Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:51

Çanakkale’de korkunç olay! Serinlemek için girdiği denizde kayboldu: 17 yaşındaki gencin durumu ağır!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Serinlemek için girdiği denizde 17 yaşındaki Y.D. kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Y.D.'yi 40 metre açıkta, denizin 3 metre derinliğinde yüzüstü ve hareketsiz halde buldu. Gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, saat 12.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

40 METRE AÇIKTA YÜZÜSTÜ HAREKETSİZ BULUNDU

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Y.D.'yi 40 metre açıkta, denizin 3 metre derinliğinde yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Y.D., kıyıya getirildi.

DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU BİLDİRİLDİ

İlk müdahalesi yapılan Y.D., sağlık ekiplerince ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GELİBOLU #ÇANAKKALE

