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Giriş Tarihi: 21.5.2023 17:48 Son Güncelleme: 21.5.2023 18:47

Çanakkale'de korkunç olay: 'Uykularıma giriyor” demişti...

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nde tır şoförü olarak görev yapan Adnan Başaran bugün öğle saatlerinde hızla girdiği otel binasının 5. katında bulunan terastan kendini boşluğa bıraktı. Genç adam, yapılan tüm müdahale rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken; korkunç gerçeğe Sabah Gazetesi ulaştı. Başaran’ın geçtiğimiz yıl Lapseki İlçesi’nde tırıyla seyir halindeyken bir kadının ölümüne sebep olduğu, kaza nedeniyle uzun süredir vicdan azabı çektiği ve bunalımda olduğu ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Çanakkale’de korkunç olay: ’Uykularıma giriyor” demişti...

Adnan Başaran; uzun bir süredir Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nde tır operatörü olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz yıl 15 Mayıs tarihinde görev için 17 AAT 420 plakalı bölge müdürlüğüne ait tırla yola çıkan Başaran; Lapseki trafik ışıklarında durup yeşilin yanmasıyla hareket etti. Bu sırada pazardan dönen 60 yaşındaki Ayşen Özden, dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA BİR SÜRE CEZAEVİNDE KALDI

Olayın hemen ardından dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen tır şoförü Adnan Başaran kaza raporları ve tanık ifadelerinin ardından suçsuz olduğunun ortaya çıkmasıyla serbest kaldı..

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORDU

Kısa bir süre sonra bölge müdürlüğündeki görevine geri dönen Başaran; kazanın etkisini üzerinden bir türlü atlamadı ve psikolojik destek almaya başladı. Başaran iddiaya göre yaşlı kadının ölümünden kendini sorumlu tutuyordu ve arkadaşlarına kazanın ve yaşlı kadının sürekli rüyalarına girdiğini söylüyordu….

EŞİNDEN DE BOŞANDI

Kısa bir süre önce eşinden de ayrılan Adnan Başaran,bugün öğle saatlerinde Çan'da bulunan bir termal otelinin resepsiyon bölümünden koşar adımlarla içeriye girerek asansörle 5. Kata çıktı. Bu katta bulunan terasa yönelen Başaran, biran bile tereddüt etmeden kendini boşluğa bıraktı.

ÖLÜM YILDÖNÜMDEN 6 GÜN SONRA

Beton zemine düşen Başaran'a ilk müdehale otel çalışanları tarafından yapılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamı hemen hastaneye kaldırdı. Başaran; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, intiharın kazanın ölüm yıldönümünden 6 gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çanakkale'de korkunç olay: 'Uykularıma giriyor” demişti...
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