Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:04

Çanakkale'de korkutan kaza: Ani fren yapan şoför kazadan kaçamadı! 8 yaralı

Çanakkale'de yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaştığı sırada yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden şoför, ani fren yaptı. Frene rağmen özel halk otobüsü, yayaya çarptı. Kazada yaya ile otobüs içinde savrulan 7 yolcu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

