Çanakkale’de korkutan kaza: Ani fren yapan şoför kazadan kaçamadı! 8 yaralı

Kaza, Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Durağa yanaştığı sırada yaya geçidinden geçen bir yayayı son anda fark eden şoför, ani fren yaptı. Frene rağmen özel halk otobüsü, yayaya çarptı. Kazada yaya ile otobüs içinde savrulan 7 yolcu yaralandı.