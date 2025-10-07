Çanakkale’de lise öğrencisi ölesiye darbedilmişti! Ailenin avukatından şok iddia: Beynine 25 dakika oksijen gitmemiş…

'15 ÇOCUĞUMUZUN DAHA İFADESİNE BAŞVURULDU'

Akran zorbalığı konusunun herkesi üzdüğünü söyleyen Avukat Çimendere, şöyle konuştu: "En yakın tarihte de müvekkilimde bu konu gündeme geldi. Müvekkilim şu an entübe halde, hala uyanamadı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Dosyada gelinen aşama itibariyle soruşturma makamları da tahkikatı titizlikle yürütüyor. Hakim olduğumuz kadarıyla olay gerçekleşirken sınıf içerisinde hemen hemen bütün sınıftaki mevcutlu çocuklar oradaymış ve tekrar ifadelerine başvurulma ihtiyacı hissedildi. Bu bağlamda da 3 Ekim tarihi itibariyle soruşturmanın genişletilmesi kararı alındı. 15 çocuğumuzun daha ifadesine başvuruldu. Bunlar üzerinden dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve birtakım raporlar üzerinden yorum yapmam gerekirse, suça sürüklenen çocuğumuzun kendisinde bulunan birkaç çizik haricinde herhangi bir darp yok. Müvekkilim müşteki çocuğumuzun da kafa travması, kalbinin durması, akciğer sönmesi, pankreas ve karaciğer hasarıyla hastaneye intikal ettirilmesi üzerinden de anlayacağımız üzere müvekkilim belli bir süre savunmasız kalmış ya da hareketsiz, bilinçsiz kalmış ve bunun üzerine de kendisine şiddet uygulanmaya devam edilmiş."