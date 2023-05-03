Çanakkale’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Çanakkale’de Yenilecek Yemekler

Çanakkale'de ne yenir, ne içilir sorusu, başta yemek kültürü olmak ile birlikte birçok bilgiyi sunabilecek bir sorudur. Bu şehrin denize kıyısı olması, Çanakkale'de yenecek yemekler grubuna deniz mahsullerinin de dahil edilmesine olanak sağlamıştır. Bu durum Çanakkale'nin hangi yemeği meşhur kısmına da yansımıştır. Bu sayede kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde bizleri hangi yemeklerin beklediğine de şahit olmuş oluruz. Son olarak Çanakkale'de Hangi tatlı yenir başlığına yer verilerek konunun toparlanması sağlanacaktır.

Çanakkale'de Ne Yenir, Ne İçilir?

Çanakkale denize kıyısı olan muazzam bir şehirdir. Denize kıyısı olması sayesinde her sokakta deniz kokusunu hissedebilirsiniz. Tarih açısından da adını sıkça duyduğumuz bu şehrin farklı bir ambiyansı vardır. Gökçeada ve Bozcaada sayesinde Çanakkale'nin farklı ambiyansının nereden geldiğini de anlayabilirsiniz. Çanakkale'ye gittiğinizde hem tarihi yerleri gezmek isteyeceksinizdir hem de orada neyin meşhur olduğunu öğrenip tatmak isteyeceksinizdir. Gitmeden önce ön bilgi edinmeniz açısından bu yazıyı okumanızda fayda vardır. Çünkü Çanakkale'de ne yenir, ne içilir burada bahsedilecektir.

Çanakkale'de Yenecek Yemekler

Çanakkale hem Marmara denizine hem de Ege denizine kıyısı olan bir ilimizdir. İki farklı bölgeden etkilenmesi, yemek kategorisindeki deniz ürünlerinin zenginleşmesine neden olmuştur. Çeşitli balık türlerini Çanakkale'nin yemek kültüründe görebilirsiniz. Aynı şekilde Ege kısmında yer alan kısmı sayesinde de yeşilliğin bol olduğu bir sofra ile karşılaşmak da mümkündür. Çanakkale'de yenecek yemekler için kısa bir tanıtım yapıldıktan sonra detaya inmek en mantıklıdır. Bu yemeklerden ayrı ayrı başlıklar altında bahsedilecektir.

Çanakkale'nin Meşhur Yemekleri

Çanakkale'nin meşhur yemekleri içerisinde hamur işini, eti, otu ve daha birçok lezzetleri görmek ve tatmak mümkündür. Bu lezzetler sırasıyla aşağıda verilecektir.

Metez Yemeği

Çanakkale'nin meşhur yemeklerinden biri metezdir. Metez, hamur işi kategorisinde ele alabileceğimiz bir yemektir. Hamurun içerisinde kıyma dolgulu bir harç vardır ve bu yönden de mantıya benzetilmektedir.

Tumbi Yemeği

Çanakkale'de meşhur olan tumbi bir nevi mücver yemeğine benzemektedir. Soğan, patlıcan, domates, maydanoz ve göce buğdayı birleşiminden oluşan bir yemektir.

Çırpma Yemeği

Çanakkale'de meşhur olan çırpma yemeği hamur işi olarak adlandırdığımız ıspanaklı böreğe benzemektedir.

Melki Yemeği

Melki bir çeşit mantardır ve Çanakkale bölgesinde yetişmektedir. Akla gelen ilk yemek mantarın sotelenmesi olsa da melki yemeği çok farklı şekilde yapılmaktadır.

Yumurtalı Tiken Yemeği

Yumurtalı tiken yemeği Çanakkale'nin Ege bölgesine kıyısı olduğunun bir göstergesidir. Çünkü tiken bir ottur ve yumurtalı tiken yemeği de bir ot yemeğidir.

Biga Köftesi

Çanakkale'ye özgü Biga köftesini duymamak olmaz. Bildiğimiz köfteler gibi gelse de Biga köftesinin lezzeti bambaşkadır.

Ovmaç Çorbası

Çanakkale'de meşhur olan Ovmaç çorbası diğer çorbalardan farklı bir lezzete sahiptir.

İskorpit Çorbası

Çanakkale'nin denize kıyısı olduğunu kanıtlayan bir çorba var ise o da iskorpit çorbasıdır. Çünkü bu çorba iskorpit balığından yapılmaktadır.

Çanakkale'de Hangi Tatlı Meşhurdur?

Çanakkale'nin meşhur yemeklerinden sonra sıra meşhur tatlısına gelmiştir. Çanakkale'nin meşhur yemeklerini yedikten sonra tatlı yememek olmaz. Çanakkale'nin meşhur tatlısı olarak söylenebilecek tatlı peynir helvasıdır. Bunun yanı sıra diğer helva çeşitleri de Çanakkale'nin meşhur tatlıları arasına girmektedir.