Çanakkale’de orman yangını: Beş köy tahliye edildi, Tarihi Alan kapatıldı

Gelibolu'da başlayan yangın, şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Rüzgârın saatte 60 kilometreye varan hızı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. İlk andan itibaren bölgeye sevk edilen çok sayıda kara ekibine vatandaşlar da destek verdi.

BEŞ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine Eceabat'ta dört, Gelibolu'da bir olmak üzere toplam beş köy tedbiren boşaltıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Tahliye edilen yerleşim yerlerine yangın şu an için sirayet etmiş değildir. Ekiplerimiz gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdü, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden devreye girdi." ifadelerini kullandı.

TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, yangının etkilediği bölgede ziyaretçi güvenliği gerekçesiyle kuzey hattını geçici olarak kapattı. Açıklamada, "Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı bölgeleri ile birlikte Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır." denildi.

HAVA DESTEĞİ YENİDEN BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamada, "Gelibolu'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahalemiz aralıksız sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerimiz de mücadeleye katıldı" denildi.

Yangına 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 8 iş makinesi ve 899 personelin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.