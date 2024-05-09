Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.5.2024 19:07

Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda; PKK / KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında SÖ. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. S.Ö., polis ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA