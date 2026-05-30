Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de sopalı dehşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü!
Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:13

Çanakkale'de sopalı dehşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan Cantürk (73), birlikte yaşadığı Maya Ülker'i (72) tahta sopayla döverek öldürdü.

DHA Yaşam
Çanakkale’de sopalı dehşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü!
  • ABONE OL

Olay, saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. Ramazan Cantürk ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli de gözaltına alındı. Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de sopalı dehşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA