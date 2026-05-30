Çanakkale’de sopalı dehşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü!

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli de gözaltına alındı. Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör