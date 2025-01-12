Çanakkale’de suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, yağma suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak'ta 36 ekibin katılımıyla 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar maddesi, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsuz boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.