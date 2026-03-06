Çanakkale’de trafik dehşeti: Genç polise öldüresiye darp! Beylik tabancasını gasp edip...

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜP SİLAHINI GASP ETTİLER

Polis memuru İ.C., 3 genç ile yine tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. İddiaya göre İ.C.'yi araçtan zorla indiren grup, polis memuruna tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını gasp ederek olay yerinden araçlarıyla kaçtı.