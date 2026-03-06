Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de trafik dehşeti: Genç polise öldüresiye darp! Beylik tabancasını gasp edip...
Çanakkale’de trafikte “yol verme” tartışmasıyla başlayan kavga dehşete dönüştü. 3 genç, tartıştıkları sivil polisi önce feci şekilde dövdü, ardından beylik tabancasını gasp edip kayıplara karıştı. Polis, mesai arkadaşlarından yardım isterken, kimlikleri tespit edilen üç saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırganların silahı gömdükleri ortaya çıktı.

Dehşet gecesi; dün 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta yaşandı. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubede görevli polis memuru İ.C. İddiaya göre sivil bir şekilde trafikte seyir halinde ilerlerken, yol verme meselesi nedeniyle 3 gençle sözlü tartışmaya başladı. Tartışma diğer şoförlerin araya girmesiyle son bulurken, sinirlerine hakim olamayan polis memuru İ.C. kısa bir süre sonra tartıştıkları bölgeye yeniden geldi.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜP SİLAHINI GASP ETTİLER

Polis memuru İ.C., 3 genç ile yine tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. İddiaya göre İ.C.'yi araçtan zorla indiren grup, polis memuruna tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını gasp ederek olay yerinden araçlarıyla kaçtı.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan İ.C., taburcu olmasının ardından karakola müracaat ederek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, olaya karıştıkları belirlenen Saruhan T., Ali Atacan, T ve Efe C.'yi kısa sürede yakaladı.

SİLAHI GÖMMÜŞLER

Suçlarını itiraf eden 3 saldırgan, silahın polis memuruna ait olduğunu fark edince boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti. Gömülen silah, bulunduğu yerden çıkartılırken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan, T ve Efe C. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

