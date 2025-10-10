SON DAKİKA… Çanakkale’de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu: Gizemi akıllı saatin seri numarası çözecek!

KAYIP BAŞVURULARI İNCELENDİ

Kemik parçalarının erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğu tespit edilemezken, asayiş ekipleri Çanakkale ve ilçelerinde bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yapılan sorgulamada bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olmadığı belirlendi. Ancak, 2021 yılında Saraycık Özel Bakım Evi'nden Alzhemir hastası 89 yaşındaki A.Ç'nin kaybolduğu ve bu güne kadar ulaşılamadığı tespit edildi. Ancak kayıp şahsın telefon kullanmıyor olması cesedin A.Ç.'ye ait olma ihtimalini düşürürken cinayet ihtimalini ise güçlendirdi.