SON DAKİKA… Çanakkale’de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu: Gizemi akıllı saatin seri numarası çözecek!

Korkunç olay; dün akşam saatlerinde Merkez Sarıceeli Köyü yakınlarındaki Davulgudere Taşcıbayırı mevkiinde meydana geldi.
Geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan orman yangını sonrası bölgede kesim çalışmaları yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, patika yolda etrafa dağılmış çok sayıda kemik parçaları buldu. Kemiklerin önce bir hayvana ait olduğunu düşünen ekipler, on metre ilerisinde ise insana ait kafatası buldu. Ekipler, Jandarma'ya hemen bilgi verdi.
YANMIŞ CESEDİN YANINDA BULUNDU... CEP TELEFONU VE AKILLI SAAT!
Olay yerine kısa sürede Jandarma ekipleri ulaşırken, bölge hemen çember altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarının bulunduğu bölgede yaptığı araştırmada yarısı yanmış bir cep telefonu, sadece metal aksamı kalmış akıllı bir saat ve anahtar buldu.
KAYIP BAŞVURULARI İNCELENDİ
Kemik parçalarının erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğu tespit edilemezken, asayiş ekipleri Çanakkale ve ilçelerinde bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Yapılan sorgulamada bugüne kadar bir kayıp başvurusunun olmadığı belirlendi. Ancak, 2021 yılında Saraycık Özel Bakım Evi'nden Alzhemir hastası 89 yaşındaki A.Ç'nin kaybolduğu ve bu güne kadar ulaşılamadığı tespit edildi. Ancak kayıp şahsın telefon kullanmıyor olması cesedin A.Ç.'ye ait olma ihtimalini düşürürken cinayet ihtimalini ise güçlendirdi.
OLAYI AKILLI SAAT ÇÖZECEK
Yapılan incelemenin ardından kemik parçaları incelenmek üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderilirken, olay yerinde bulunan akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi. Cesedin kimliği ve olayın cinayet mi kaza mı olduğu şirketten gelen bilgiler doğrultusunda aydınlanacak.