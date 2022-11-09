Cani anne tutuklandı

Adana'da 38 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi H.M., yaşadığı yasak ilişkiden hamile kaldı. Geniş elbiseler giyerek kocasından hamile olduğunu gizleyen H.M., hamileliğinin 9. ayında evde temizlik yaparken kendi kendine bebeği doğurdu. Kız bebeğin ölü dünyaya geldiğini ileri süren H.M., yavrusunu beze sarıp poşete koyduktan sora yol kenarına atarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, cani anneyi yakaladı. H.M., "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince; beze sarıp poşete koydum. Sonra da götürüp, bıraktım" diye suçunu itiraf etti. Hakim karşısına çıkan kadın tutuklandı.

POŞET İÇİNDE BEBEK

Olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ray sokakta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

KIZININ BEBEK ARABASIYLA

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bebeğin annesi H.M. (38) olduğunu belirledi. H.M.'nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sarıp, poşetle koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti, yol kenarına bıraktığı tespit edildi.

TEMİZLİK YAPARKEN DOĞURDU

Emniyete götürülen H.M., ifadesinde, "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince; beze sarıp poşete koydum. Sonra da götürüp, bıraktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.M., adliyeye sevk edildi.