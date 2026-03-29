Cani avukat annesini döverek öldürmüştü: Cezası belli oldu!

Olay, geçen yıl mart ayında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Gül Yıldırım'ın komşuları polisi arayarak birkaç gündür evden kavga sesleri geldiğini ancak seslerin bir süredir kesildiğini ve kadının da dışarı çıkmadığını söyledi. İhbar üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Ekipler, içeri girdiğinde Yıldırım'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

TUTUKLANDI

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan kontrollerde ağır şekilde dövüldüğü belirlenen Gül Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis, kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım'ı gözaltına aldı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda Kayhan Yıldırım hakkında 'Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Dava süresince annesini öldürme kastının olmadığını belirten tutuklu sanık Yıldırım, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Önceki savunmalarını tekrar eden Kayhan Yıldırım, mahkeme heyeti tarafından suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun işlendiği yer nedeniyle 'Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza verilirken, Kayhan Yıldırım'ın 'Yargılama süresince gözlemlenen kişiliği ve suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları' nedeniyle de hiçbir indirim uygulanmadı.