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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Cani doçent: Sen ölmeyeceksin çok acı çekeceksin!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cani doçent: Sen ölmeyeceksin çok acı çekeceksin!
İzmir'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38), eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp yaşamına son verdiği katliamla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. SABAH'ın ulaştığı yeni ayrıntılara göre Yusuf Yılmaz, önce kızını almak için hamle yaptı ama eşi vermedi. Bunun üzerine eşini ayaklarından vuran Yılmaz ardından kızına ve kayınvalidesine ateş etti. Kızının ve annesinin öldüğünü gören Derya Uzelli Yılmaz ise Yusuf Yılmaz'a 'Beni de öldür' diye yalvardı. Ancak Yılmaz, 'Sen ölmeyeceksin. Çok acı çekeceksin' diyerek eşini bilinçli şekilde öldürmedi. İşkence yapmak için ise eşinin saçlarını çakmakla tutuşturup yüzünü ve kolunu nitrik asitle yaktı. Yusuf Yılmaz'ın katliamdan önce kayınpederine ait otomobilde bulunan araç kamerasını da kırdığı, intihar etmeden önce ise evin duvar ve camlarına da defalarca ateş ederek içeride olan kayınpederini de öldürmeye çalıştığı anlaşıldı. Tedavisi süren Derya Uzelli Yılmaz'ın, kendisine gelince kızı Linda'yı sayıklayıp ağladığı bu nedenle tekrar uyutulduğu ifade edildi.

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Cani doçent: Sen ölmeyeceksin çok acı çekeceksin!
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