Cani eski eşi cinayetten önce kardeşi uyarmış! ’Yaparsan annem perişan olur’

MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Dava, Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.