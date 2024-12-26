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Giriş Tarihi: 27.12.2024

Cani evlat, babasını döverek öldürdü

Uşak’ta korkunç bir olay meydana geldi. Oğlu Remzi Deniz tarafından sopayla feci şekilde darp edilen baba Engin Deniz fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Engin Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı

Cani evlat, babasını döverek öldürdü
Uşak'ta oğlu tarafından sopayla darp edilen baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde oğul Remzi Deniz (23) ile baba Engin Deniz (58) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Remzi Deniz, babasını sopayla darp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Engin Deniz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Deniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Remzi Deniz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cani evlat, babasını döverek öldürdü
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