Cani hemşire için hesap vakti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de doğan bebek kilo düşüklüğü nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde kuvöze konuldu. Bir ay kadar hastanede kalan bebeğe daha sonra entübe halde sevk edildiği özel hastanede ise epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu. Geçen yıl haziran ayında e-devlet üzerinden gelen mesajla, hastanenin hemşireye açtığı davada şiddet görüntülerinin delil olarak gösterilmesi üzerine, bebeklerinin doğuştan engelli olduğunu düşünen aile acı gerçeği öğrendi. Yeni doğan hemşiresi Hazel Dırık Bağrıyanık'ın bebeğe uyguladığı şiddet görüntülerinde bebeğin başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması yer alıyor.

YAKALAMA KARARI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından, hemşire H.D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık avukatı ise önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.