Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 8.03.2026 17:42

Son dakika: Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart’ta gece saatlerinde Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre tartışma sırasında yaşanan arbede sırasında Sermin Bacak göğüs altından bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, eşi Ali Bacak suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Bacak, adliyeye sevk edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Son dakika: Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart 2026 günü saat 01.15 sıralarında Çamlıbel Mahallesi'nde, iddiaya göre 51 yaşındaki Ali Bacak ile 42 yaşındaki Sermin Bacak arasında tartışma çıktı. Şüpheli Ali Bacak'ın ifadesine göre, tartışma sırasında eşi Sermin Bacak eline bıçak aldı. Bıçağı almak istediğini öne süren Ali Bacak, bu sırada bıçağın Sermin Bacak'a saplandığını iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sol göğüs altından bıçakla yaralandığı belirlenen Sermin Bacak'ın bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı evde yapılan ilk incelemede yerde kan izleri, kanlı peçeteler ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Kadının hayatını kaybettiği olayın ardından şüpheli Ali Bacak, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Bacak, adliyeye sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz