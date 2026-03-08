Son dakika: Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart 2026 günü saat 01.15 sıralarında Çamlıbel Mahallesi'nde, iddiaya göre 51 yaşındaki Ali Bacak ile 42 yaşındaki Sermin Bacak arasında tartışma çıktı. Şüpheli Ali Bacak'ın ifadesine göre, tartışma sırasında eşi Sermin Bacak eline bıçak aldı. Bıçağı almak istediğini öne süren Ali Bacak, bu sırada bıçağın Sermin Bacak'a saplandığını iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sol göğüs altından bıçakla yaralandığı belirlenen Sermin Bacak'ın bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı evde yapılan ilk incelemede yerde kan izleri, kanlı peçeteler ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Kadının hayatını kaybettiği olayın ardından şüpheli Ali Bacak, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Bacak, adliyeye sevk edildi.