Cani koca Fadim’i 9 kurşunla katletmişti: Ortaya çıkan ses kayıtları kan dondurdu! ’Korktuğu için...’

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Avukat Tozbey, Fadim Temirhanoğulları'nın eşini aldatmadığına ilişkin çok sayıda delil sunduklarını, bilirkişi raporlarının da bu durumu doğruladığını belirterek şöyle devam etti: "Söz konusu beyanlar hem aileye iftiradır hem de toplumdaki kadınları hedef gösteren tehlikeli söylemlerdir. Bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kadınların şiddeti hak ettiğini ima eden her sözün takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.Tozbey ayrıca, ses kayıtlarının sanık tarafından reddedilmesine rağmen bilirkişi incelemesinde kayıtlardaki sesin sanığa ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi.