Cani kocanın ‘bayat ekmek’ savunmasına ret

Isparta
'nın Sütçüler ilçesinde 24 Nisan 2024'te Hasan Basri Şenol, çıkan tartışmada, eşi Hatice Şenol'u öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Hasan Basri Şenol hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Şenol savunmasında, "Bana 15 günlük bayat ekmek verdiği için kavga ettik. 'Niye bayat ekmek veriyorsun?' dedim. O da 'Böyle olacak' dedi. Sol elimle 2 kez yumruk attım. Yere düştü, yarı baygındı. Daha sonra hastanede hayatını kaybetti" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa takdiri indirim uygulayarak 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, şiddet faillerinin "Tahrik edildim" savunmasını çürütecek tarihi bir karara imza attı. Hatice Şenol'dan kaynaklanan, haksız tahrik oluşturacak hiçbir söz veya davranış bulunmadığına hükmetti. Eylemin doğrudan şiddet odaklı olduğunu vurgulayan Daire, "bayat ekmek savunmasını" haksız tahrik saymayarak yerel mahkemenin verdiği 11 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.