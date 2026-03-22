Cani kocanın paylaşımları kan dondurdu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyünde meydana gelen olayda Gamze Yıldırım, ablası Beyaz Çakmak (48) ile birlikte anne ve babalarının mezarına ziyarete gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi Habip Emre Yıldırım, tüfekle üzerlerine ateş açmış, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ablası Beyaz Çakmak ise ağır şekilde yaralanmıştı. Katil zanlısı Yıldırım ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımları da kan dondurdu. Yıldırım'in cinayetten hemen önce, 'Ben bana yapılan hiçbir şeyi unutmam. İntikam almadan da kimseye nefes aldırmam' yazdığı görüldü. Yine cinayetten hemen önce bir de mezarlık videosu paylaşan Yıldırım'ın kadın cinayetlerini haklı gösterir paylaşımlar yapması da pes dedirtti.