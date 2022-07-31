Cani kocası başından vurmuştu: Ezgi Özarslan’dan kahreden haber!

Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında bilinmeyen sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.