Cani kocaya 21 yıl hapis talebi

İstanbul'da yaşayan Savaş Duman ve eşi Aleyna Duman geçtiğimiz yıl kıskançlık sebebi ile tartışmaya başladı. Uzayan tartışma kavgaya dönüştü. Savaş Duman, mutfaktan ele geçirdiği bıçak ile eşini beş yerinden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Aleyna'nın kuzeni Sena A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aleyna Duman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda da kalan talihsiz kadın bir süre sonra taburcu edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aynı zamanda saldırıya da uğrayan Savaş Duman müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Savaş Duman'ın 'kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsini istedi.