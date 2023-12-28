Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 3 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden çıkan Necati Akpınar, 30 Aralık 2022'de, bir ay önce dini nikâhla yaşamaya başladığı Mutlu Menekşe'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. 1984'te ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003'te de ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldüren Akpınar, son cinayet nedeniyle "Eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan hâkim karşısına çıktı. Akpınar, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında skandal bir savunma yaptı. Savunmasında Mutlu Menekşe'yi öldürmediğini, evde ölmüş bulduğunu öne süren Akpınar, "Niye öldüreyim, ben kadın düşmanı mıyım?" dedi. Tanıkların dinlenmesi ve Akpınar'ın son sözünün ardından davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, sanığı kadına karşı "Eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hâl ve takdir indirimi de uygulamadı. Gözyaşlarını tutamayan Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, "Adalet yerini buldu, bir nebze olsun içim soğudu. Annem bir daha geri gelmeyecek ama bir daha da o adam yüzünden hiçbir kadın ölmeyecek. Annem de rahat uyusun, kanı yerde kalmadı" dedi.