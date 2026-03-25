Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda Hacı Ömer Alçı (41), sokakta karşılaştığı eski eşi Hüsne Topal (39) ve yanındaki arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darp eden Hacı Ömer Alçı, tabancayla da ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Topal'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum'a yerleştiği öğrenildi. Olay sonrası suç aleti tabancayı sakladığı öğrenilen ölen kadın ve katil zanlısının oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de suç delillerini gizledikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Topal'ın cenazesi defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanından uçakla memleketi Hatay'a gönderilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık Alçı için müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, suç delillerini yok etmekle suçlanan oğlu Bedirhan Alçı hakkında da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istenirken, oğlu için ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi. Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olayda yaralanan Sedat Tüter ile ilgili Adli Tıp raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle bu kişiye ilişkin yargılama kısmının ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Hacı Ömer Alçı'nın boşandığı eşini öldürme kastıyla hareket ettiği, dört el ateş ederek suçu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, "boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 7 Nisan tarihine erteledi.