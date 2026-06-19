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Giriş Tarihi: 19.06.2026

Cani sevgililere müebbet hapis istemi

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Cani sevgililere müebbet hapis istemi
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İstanbul Bahçelievler'de, yüzünü beyaz poşetle gizleyen Ufuk A. tarafından sokak ortasında 5 kurşunla katledilen kafeterya işletmecisi Hüseyin Veznedar (54) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Eşi Zahide Veznedar'ın, sevgilisi Ufuk A. (44) ile birlikte planlayarak işlediği ortaya çıkan ihanet cinayetiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, ihanet sarmalında hayatını kaybeden Veznedar'ın eşi Zahide Veznedar ve sevgilisi Ufuk A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Cani sevgililere müebbet hapis istemi
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