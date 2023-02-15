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Giriş Tarihi: 15.2.2023

‘Canımızı hayat üçgeni kurtardı’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
‘Canımızı hayat üçgeni kurtardı’
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 3 yıldır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Ercan (42), her hafta sonu Konya'da yaşayan eşi ve 2 çocuğuna gidiyordu. Pazar günü gece saat 02.30'da yine Konya'dan döndü. İki saat sonra ise onlarca insana mezar olan 600 Evler Konutları'ndaki evinde depreme yakalandı. Sarsıntı başlayınca, diğer odada kalan ve kendisi gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Büşra Seyhan'ı uyandıran Hümeyra Ercan, okulda çocuklara zaman zaman anlattığı gibi, koltuğun kenarındaki hayat üçgenine sığındı. Başlarına yıkılan tavandan az hasarla kurtulmayı başaran iki öğretmen, yarım saat sonra kendi imkânlarıyla enkazdan çıktı.



Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Ercan, "Başıma ve ayağıma molozlar düştü. Önce, birbirimizin sağlığından emin olduk. Ardından, ışık gördüğümüz yere doğru sürüne sürüne giderek kurtulduk. O sırada enkazda tekbir getirenler vardı, ağlayanlar vardı. Olayın şokunu atlattıktan sonra etrafıma baktım ve 'Buradan nasıl sağ çıktım' dedim. Elektrik telleri kopmuştu. Herkes sağa sola kaçışıyordu. Bir korku filmi içinde gibiydim. Çok büyük bir felaketti. Yaşadığımız binada neredeyse herkes hayatını kaybetti. Bizi ise o hayat üçgeni kurtardı. Bunun acısı beni ömür boyu yaralayacak. O insanların sesleri kulaklarımdan gitmeyecek. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

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‘Canımızı hayat üçgeni kurtardı’
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