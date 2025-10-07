Çankaya Otoparkı yıkılıyor! AK Parti'den tepki: "Çok rahat bir şekilde güçlendirilebilir"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesine yüklendi. Otoparkın yıkılmak yerine güçlendirilerek kente kazandırılması gerektiğini belirten Çankırı, 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tespitinin, Koruma Kurulu'nun güçlendirme yönündeki kararının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi protokol onaylarının da dikkate alınmadığını söyledi.

ÇOK RAHAT GÜÇLENDİRİLEBİLİR

Çankırı, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesini üzülerek bir kez daha kamu yararına aykırı davranmaya yönelik kullandığınıza şahit oluyoruz. Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışverişi Merkezi binasının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında "riskli" olduğunu yazmışsınız. Oysaki adı geçen bina 4 Bloktan oluşmakta ve 1 bloğu risksiz olarak raporda tespit edilmiştir. Belediyenizin güçlendirme imalatı ile ilgili mevcut yapının "yapı bütünlüğü ve kullanım işlevi üzerindeki olumsuz etkileri'ne değinmiş olsanız da yapı, bu tür imalatlar için en uygun yapılardır. Mevcut yapıya yerinde kolayca ilave edilecek taşıyıcı sistem unsurları ile bina çok rahat güçlendirilebilir." İfadelerine yer verdi.

İZBB, BELEDİYE BİNASINDA DA AYNI TUTUMU SERGİLEMİŞTİ

Açıklamasına, "Geçmişte uzman raporları güçlendirmenin mümkün olduğunu ortaya koymasına rağmen, yıkılan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında da aynı tutum sergilenmişti." Diyerek devam eden Çankırı depreme dayanıksız olduğu için geçtiğimiz yıllarda yıkılan İZBB Binası üzerinden Tugay'a yüklendi.

TUGAY'A CEVAPLAMASI İÇİN SORULAR YÖNELTTİ

Açıklamasının devamında İZBB Başkanı Cemil Tugay'a cevaplaması için sorular yönelten Çankırı: "4 yıldır kendi belediye binasını yapamayan siz, Kemeraltı esnafının can damarı olan bir otopark için soruyorum: Geçen 1 yıl sürede bu yapıyla ilgili nasıl bir çalışma yürütüldü? Güçlendirme ve yeniden yapım maliyetleri ne kadar olarak tespit edildi? Yıkım öncesi ve sonrasında hem kentin otopark sorununa hem de binlerce Kemeraltı esnafına hangi alternatif modeli sunacaksınız? İzmir'de kentsel dönüşüm bekleyen binlerce riskli yapı varken, güçlendirilme imkanı olan bu binayı neden yıkmak istiyorsunuz? İnanıyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kendisine yönelttiğimiz soruları ivedilikle şeffaflık ilkesi üzerinden kamuoyuna açıklama mecburiyeti hissedecektir! Aksi takdirde bu yıkım, kentin göbeğinde Mezarlıkbaşı ve çevresi, AVM'nin 87 esnafı ve günde 3 bin 500 aracı park ederek dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi Kemeraltı'nda ekmeğinin peşinde olan 12 bin esnaf için ekonomik enkaz demektir." Diye konuştu.