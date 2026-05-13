Haberler Yaşam Haberleri Çankırı merkezli 2 ilde fuhuş ve şantaj tehditlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:48

Çankırı merkezli düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, şantaj ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Çankırı ve Şanlıurfa'daki eş zamanlı baskınlarda, birçok adrese baskın yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve soruşturma süreci devam ediyor.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme", "şantaj" ve "tehdit" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çankırı il merkezindeki 3 ayrı adrese ve Şanlıurfa il merkezinde 1 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
