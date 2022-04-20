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Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:47 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:06

Çankırı şehidini uğurluyor

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Çankırı şehidini uğurluyor

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit harekatında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun(25) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit harekatında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çankırı iline bağlı Atkaracalar ilçesinde Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında bulunan dedesi ve babaannesinin yanına toprağa verilecek.

Polis emeklisi Mustafa Kanlıkuyu ile ev hanımı Songül Kanlıkuyu'nun iki oğlundan biri olan şehidin 5 aylık evli olduğu eşi Şeymanur Kanlıkuyu'nun da 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin uzun zamandır Ankara'da ikamet ettiği ancak baba ocağı olduğu için Atkaracalar'da toprağa verileceği açıklandı. Şehidin diğer kardeşinin de babası gibi polis olduğu öğrenildi.

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Çankırı şehidini uğurluyor
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