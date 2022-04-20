Çankırı şehidini uğurluyor

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit harekatında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çankırı iline bağlı Atkaracalar ilçesinde Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında bulunan dedesi ve babaannesinin yanına toprağa verilecek.

Polis emeklisi Mustafa Kanlıkuyu ile ev hanımı Songül Kanlıkuyu'nun iki oğlundan biri olan şehidin 5 aylık evli olduğu eşi Şeymanur Kanlıkuyu'nun da 3 aylık hamile olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin uzun zamandır Ankara'da ikamet ettiği ancak baba ocağı olduğu için Atkaracalar'da toprağa verileceği açıklandı. Şehidin diğer kardeşinin de babası gibi polis olduğu öğrenildi.