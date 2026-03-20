Haberler Yaşam Haberleri Çankırı’da 2 katlı ahşap evde yangın: 2 ölü
Giriş Tarihi: 20.03.2026 03:15

Çankırı’da ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında iki kişi hayatını kaybederken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevler tüm evi sardı. Ev içerisinde dumanın etkisinde kalan Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybederken, ev içerisinde bulunan bir köpek de telef oldu.

Yangın sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

