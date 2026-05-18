Çankırı’da feci kaza! Park halindeki otomobile ok gibi saplandı: 3 ölü 5 yaralı!

Giriş Tarihi: 18.05.2026 13:25

Çankır’nın Çerkes ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Panelvan yol kenarında park halindeki otomobile arkadan saplandı. Feci olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Şeref C. idaresindeki 34 KMA 798 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkisinde yol kenarında park halindeki Ahmet Kapan idaresindeki 34 NSD 26 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan otomobil sürücüsüyle otomobildeki yolcu Selime Kapan, Mehmet Kapan, panelvan sürücüsü ile yanındaki Mehmet Can C, Saliha Ç. ve Talha D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki Dürdane Mindavallı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
