Çankırı'da iki katlı evde yangın: 2 ölü
Giriş Tarihi: 20.03.2026 08:17

Çankırı'da iki katlı evde yangın: 2 ölü

Çankırı'da iki katli bir evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çankırı’da iki katlı evde yangın: 2 ölü
Çankırı'da İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Bayram ve Sefer Üzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çankırı'da iki katlı evde yangın: 2 ölü
