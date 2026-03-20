Çankırı’da iki katlı evde yangın: 2 ölü

Çankırı'da İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Bayram ve Sefer Üzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.