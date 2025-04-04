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Giriş Tarihi: 4.4.2025 04:57

Çankırı'da işçi servisi devrildi: 23 yaralı

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları öğrenilen 23 kişi yaralandı

AA
Çankırı’da işçi servisi devrildi: 23 yaralı

Mustafa G. yönetimindeki servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Çankırı'da işçi servisi devrildi: 23 yaralı
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