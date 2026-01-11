Haberler Yaşam Haberleri Çankırı’da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Çankırı’da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:56

Çankırı’da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar yağışı ve soğuk hava beklentileri, okul tatili araştırmalarını tekrar gündeme taşıdı. Öğrenciler ve veliler, Valilikten resmi bir kar tatili gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, yarın Çankırı’da okullar tatil mi? İşte detaylar.

Çankırı'da Pazartesi sabahı için meteorolojik tahminler kar yağışı ve buzlanma riskini işaret ediyor. Bu durum da 12 Ocak 2026 günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusunu gündeme getiriyor. İşte konuya ilişkin son durum.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Çankırı da yer alıyor.

