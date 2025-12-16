Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 19:15

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alınırken yabancı uyruklu 11 zanlı hakkında da idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1997 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 gram etil alkol ele geçirildi.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili 1 Afganistan uyruklu şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınırken, 11 Afganistan uyruklu zanlı hakkında da idari işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu şüphelilerin, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

