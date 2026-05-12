ABD Başkanı Donald Trump’tan İran açıklaması: İyi bir anlaşma yapacağız!

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş iki aydan fazla süredir devam ediyor. Washington yönetimi ile Tahran yönetimi arasındaki müzakere süreci çıkmaza girerken, ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamalarda bulundu.
İran'la iyi bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukanın yüzde yüz etkili olduğunu ifade etti. Trump, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını sözlerine ekledi.
İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında 40'tan fazla ülkenin savunma bakanının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.
Boğaz'ın güvenliği ve bölgedeki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini savunmak için Doğu Akdeniz'deki HMS Dragon gemisinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, bu gemiye ek olarak savaş uçaklarının, mayın temizleme dronlarının ve son teknoloji dron savar sistemlerin de bölgeye gönderileceği bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın düzenlediği saldırıda biri astsubay rütbesinde 2 askerinin yaralandığını duyurdu.
Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkede uranyum zenginleştirme hakkının korunması konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.
Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin bugün Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu oturumuna katılarak bir rapor sunduğunu aktardı.
İslami'nin sunduğu raporun "İran'ın güçlü ve kudretli bir şekilde ayakta durduğunu ortaya koyduğunu" aktaran Azizi, "Hepimiz, Dr. İslami ile birlikte, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının korunması gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yardımına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD'ye teklifinin "aşırı talepler" olmadığını ifade ederek, savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, ablukanın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği önerilerinin "aşırı talepler" olmadığını ifade etti.
Gerçek barışın tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemeyeceğini söyleyen Garibabadi, İran'ın ABD'nin sunduğu "teslimiyet belgesini" kabul etmeyeceğini vurguladı.
İran'ın "net ilkeler üzerinde ısrar ettiği" değerlendirmesinde bulunan Garibabadi, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantık
ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerine aracılık yapan Pakistan'ın, saldırılarda hedef olmaması için Tahran'ın askeri uçaklarına havaalanlarını kullandırdığı iddia edildi.
CBS kanalına konuşan ABD'li yetkililer, Pakistan'ın, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü oynamasına rağmen, havaalanlarında İran'ın askeri uçaklarının konuşlanmasına izin verdiğini ileri sürdü.
Kanalın internet sitesindeki haberde, "Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere göre, Pakistan kendisini Tahran ve Washington arasında diplomatik bir köprü olarak konumlandırırken, İran askeri uçaklarının havaalanlarına iniş yapmasına sessizce izin verdi ve bu da onları potansiyel olarak Amerikan hava saldırılarından korudu." ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, İran'ın Afganistan'a da sivil uçaklar gönderdiğini, ancak bu uçuşlar arasında askeri uçakların olup olmadığının netlik kazanmadığını iddia etti.
İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın nisan ayının başında İran'la ateşkesi ilan etmesinden günler sonra Tahran'ın, Pakistan'ın Rawalpindi garnizon şehri yakınlarındaki Nur Khan Askeri Üssü'ne "çok sayıda uçak gönderdiğini" savundu.
Haberde Pakistan'ın, İran'ın kullanımına açtığı havaalanına konuşlandırdığı askeri teçhizat arasında, Lockheed C-130 Hercules taktik nakliye uçağının keşif ve istihbarat toplama varyantı olan bir RC-130'un da bulunduğu detayına yer verildi.
Ayrıca haberin devamında, söz konusu olayla ilgili soru yöneltilen Pakistanlı üst düzey bir yetkilinin, "Nur Khan üssü şehrin tam kalbinde yer alıyor, orada park halinde bulunan büyük bir uçak filosunun kamuoyunun gözünden saklanması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında İran uçaklarının ülkede bulunduğu doğrulanırken, "spekülatif iddialar" ise yalanlandı.
Açıklamada, "Pakistan'da park halinde bulunan İran uçakları ateşkes döneminde gelmiş olup, herhangi bir askeri acil durum veya koruma düzenlemesiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Aksini öne süren iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçek bağlamdan tamamen kopuktur." ifadeleri yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.
İranlı yetkililerin, kendisine, "zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edeceklerini söylediğini" aktaran Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda "yüzde 100" emin olduğunu ifade etti.
Trump, İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını dile getirerek, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Üzerinde İran'la anlaşma yapmak için herhangi bir baskı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Üzerimde hiçbir baskı yok, hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz, elimizde birçok koz var." yanıtını verdi.
Beyaz Saray'da dün İran'la ilgili yaptığı bir açıklamada ateşkesin çok zayıf bir durumda olduğunu söyleyen Trump, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." ifadesini kullanmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Hurst, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Savunma Alt Komitesi'nde düzenlenen oturumda ifade verdi.
Temsilciler Meclisi üyelerine ABD'nin İran'a karşı İsrail'le birlikte başlattığı savaşın bugüne kadar Pentagon bütçesine yansıyan maliyeti sorulan Hurst, bu rakamın "yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını" söyledi.
Hurst, "(Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin) ifadesi sırasında bu rakam 25 milyar dolardı, ancak ortak personel ekibi ve mali işler ekibi bu tahmini sürekli olarak inceliyor ve bu nedenle şimdi 29 milyar dolara daha yakın olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Savaşın maliyetindeki 4 milyar dolarlık artışa açıklama getiren Hurst, "Bunun nedeni, güncellenmiş ekipman onarım ve değiştirme maliyetleri ile ayrıca personelin görevde kalmasını sağlamak için genel işletme maliyetleridir." diye ekledi.
Ayrıca, söz konusu oturumda konuşan Savunma Bakanı Hegseth, İran'la savaşın maliyetine ilişkin daha resmi bir hesaplamayı Kongre'ye sunup sunamayacağı sorusuna, Pentagon'un bu konuda "ilgili ve gerekli olduğunda mümkün olduğunca bilgileri paylaşacağını" belirtti.
Hegseth, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürme veya geri çekme planlarıyla ilgili ise "Gerekirse (savaşı) yeniden tırmandırma planımız var, gerekirse geri çekilme planımız var. Varlıkları kaydırma planımız var." ifadelerini kullandı.
ABD medyasındaki haberlerde, söz konusu maliyetin İran'ın füzelerle vurduğu ABD'nin bölgedeki üslerinde yapılacak onarım maliyetleri de eklendiğinde 40-50 milyar dolara çıkabileceğine dair yorumlara yer verildi.
Hurst, nisan ayında ABD Kongresi'nde verdiği ifadesinde İran'a yönelik savaşın maliyetinin "yaklaşık 25 milyar dolar" olarak hesapladıklarını söylemiş ve bunun Orta Doğu'daki ABD üslerinde meydana gelen kapsamlı hasarın onarım maliyetini içermeyen düşük bir rakam olduğunu bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 65 ticari gemiyi engellediklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisi, İran'a karşı ABD ablukasının uygulanması da dahil olmak üzere Arap Denizi'ndeki operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verilerek, "CENTCOM güçlerinin 65 ticari geminin rotasını değiştirdiği ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdiği" belirtildi.
ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.