ABD/İsrail-İran savaşında 10. gün! İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası: İran'da ikinci "Hamaney" dönemi

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.
İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti'nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.
Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını bildirdi. Açıklamanın hemen ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.
İşte dakika dakika son gelişmeler...
İran'ın Bahreyn’in Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4’ü ağır 32 kişinin yaralandığı açıklandı.
İran'ın Bahreyn’in Sitra adasına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının bilançosu netleşti. Bahreyn Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 32 Bahreyn vatandaşının yaralandığı bildirildi. 4 yaralının durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Bu açıklamanın ardından Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan füze ve İHA saldırılarına ilişkin haberler geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yeni lider seçilmeden önce yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Geçici Liderlik Konseyi’nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere yönelik saldırı düzenlenmemesi ve füze fırlatılmaması kararı aldığını açıklamıştı.
Ancak gece boyunca Körfez hattı, yeni saldırılar ve bu ülkelerin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemeye yönelik müdahaleleriyle hareketli saatler yaşadı.
İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.
İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.
Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bahreyn'de İran’ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'güvenlik riski' nedeniyle Suudi Arabistan’daki 'acil olmayan Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine' ülkeden ayrılmaları emri verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı mesajında, "Ülkedeki mevcut sorunların üstesinden gelebilmek sizin hikmetli liderliğinizin yanı sıra halkın güven, dayanışma, katılım ve geniş tabanlı direnişine dayanan bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ülkede birliği koruma, ileri, bağımsız bir İran inşa etme yolunda yeni lidere Allah'tan başarılar dilediğini kaydetti. İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.
Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.
Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke topraklarını hedef alan füze saldırılarının önlendiği belirtildi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi. Vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden evlerinde kalmaları ve açık alanlardan uzak durmaları istendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İsrail’de bir kez daha füze paniği yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesinin ardından, yapılan güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah güçleri tarafından İsrail’in sınır bölgelerine fırlatılan füzeler nedeniyle geçici olarak sirenlerin devreye girdiği ancak tehdidin önlendiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’tan, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili açıklama geldi.
Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, söz konusu fiyat artışının geçici olduğunu savunarak, "İran kaynaklı nükleer tehdit tamamen yok edildiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür" dedi.
İran Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı ile İran Ordusu, Uzmanlar Meclisi tarafından Mücteba Hamaney’in yeni dini lider olarak seçilmesinin ardından yayımladıkları bildirilerde Hamaney’e bağlılık yemini etti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri havadan indirme yaparak Nebi Şit kasabasına doğru ilerlemeye çalıştı.
Haberde, bölgede Hizbullah üyeleri ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.
İsrail ordusu 7 Mart'ta da Nebi Şit beldesine helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunmuş, Hizbullah ise bu girişimin çatışmaların ardından püskürtüldüğünü açıklamıştı.
İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.
Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.
Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, “İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek.” dedi.
Öte yandan Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısı Ayetullah Hüseyni Buşehri ise yeni liderin yakın zamanda tanıtılacağını belirtti.