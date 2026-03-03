İran'a kara harekatı olacak mı? Trump’tan İran’ın saldırıları ile ilgili son dakika açıklaması: "Yanıtımızı yakında öğreneceksiniz"

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.
Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.
Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cabbari, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı.
"GEÇMEYE ÇALIŞAN HER GEMİYİ HEDEF ALACAĞIZ"
Açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Hürmüz Boğazı kapatılmıştır. Oradan geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız. Düşmanların petrol hatlarını vuracağız ve bölgeden petrol ihraç edilmesine izin vermeyeceğiz. Geçmek isteyen herkesi Devrim Muhafızları donanması ve kara kuvvetlerindeki fedakar kahramanlarımız ateşe verecek. Bu bölgeye gelmeyin."